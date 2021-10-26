При столкновении большегруза и легковушек на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадал один человек
На 589 км ФАД «Кавказ» в Сунженском районе Ингушетии произошло ДТП, столкнулись две легковушки и большегруз. В результате столкновения пострадал один человек, который госпитализирован в ближайшее медучреждение, сообщили газете «Ингушетия» в экстренных службах региона.
«По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкновение совершили два автомобиля ВАЗ-21099 и грузовая автомашина МАН. В результате дорожно-транспортного происшествия имеется один пострадавший, который доставлен в Сунженскую центральную районную больницу на автомобиле скорой помощи. Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет», — сказал собеседник.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.