При столкновении большегруза и легковушек на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадал один человек

«По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкновение совершили два автомобиля ВАЗ-21099 и грузовая автомашина МАН. В результате дорожно-транспортного происшествия имеется один пострадавший, который доставлен в Сунженскую центральную районную больницу на автомобиле скорой помощи. Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет», — сказал собеседник.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.