ДТП

При столкновении большегруза и легковушек на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадал один человек

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На 589 км ФАД «Кавказ» в Сунженском районе Ингушетии произошло ДТП, столкнулись две легковушки и большегруз. В результате столкновения пострадал один человек, который госпитализирован в ближайшее медучреждение, сообщили газете «Ингушетия» в экстренных службах региона.

«По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкновение совершили два автомобиля ВАЗ-21099 и грузовая автомашина МАН. В результате дорожно-транспортного происшествия имеется один пострадавший, который доставлен в Сунженскую центральную районную больницу на автомобиле скорой помощи. Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет», — сказал собеседник.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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