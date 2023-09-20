ДТП

При столкновении двух грузовиков в Ингушетии погиб человек

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При столкновении грузовых «Газелей» на 589-м километре федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» погиб один человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по Ингушетии.

Сообщение о ДТП в районе сельского поселения Троицкая Сунженского района, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике накануне в 20:56 мск. Пострадавшие доставлены в травматологическое отделение ИРКБ в Назрани.

Уточняется, что детей среди участников автоаварии не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались сотрудники ПСО «Эрши», скорой медицинской помощи и правоохранители.

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