При столкновении двух грузовиков в Ингушетии погиб человек
При столкновении грузовых «Газелей» на 589-м километре федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» погиб один человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по Ингушетии.
Сообщение о ДТП в районе сельского поселения Троицкая Сунженского района, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике накануне в 20:56 мск. Пострадавшие доставлены в травматологическое отделение ИРКБ в Назрани.
Уточняется, что детей среди участников автоаварии не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались сотрудники ПСО «Эрши», скорой медицинской помощи и правоохранители.