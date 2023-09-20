При столкновении двух грузовиков в Ингушетии погиб человек

Сообщение о ДТП в районе сельского поселения Троицкая Сунженского района, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике накануне в 20:56 мск. Пострадавшие доставлены в травматологическое отделение ИРКБ в Назрани.

Уточняется, что детей среди участников автоаварии не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались сотрудники ПСО «Эрши», скорой медицинской помощи и правоохранители.