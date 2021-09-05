При столкновении двух легковушек в Ингушетии погибли два человека

«В 16:53 в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что по автодороге Нестеровская-Алхасты произошло ДТП», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, по прибытии на место происшествия спасатели установили, что столкнулись два автомобиля марки ВАЗ 2110.

В результате автомобильной аварии пострадали пять человек, из них двое скончались на месте, остальных доставили на карете скорой помощи в районную больницу в Сунже.

Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий инцидента привлекался поисково-спасательный отряд «Эрши» и спецтехника.