ДТП

При столкновении двух легковушек в Ингушетии погибли два человека

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Сунженском районе республики, есть погибшие и пострадавшие, сообщили газете «Ингушетия» в ГУ МЧС по региону.

«В 16:53 в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что по автодороге Нестеровская-Алхасты произошло ДТП», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, по прибытии на место происшествия спасатели установили, что столкнулись два автомобиля марки ВАЗ 2110.

В результате автомобильной аварии пострадали пять человек, из них двое скончались на месте, остальных доставили на карете скорой помощи в районную больницу в Сунже.

Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий инцидента привлекался поисково-спасательный отряд «Эрши» и спецтехника.

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