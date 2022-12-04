ДТП

При столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии пострадали два человека

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В воскресенье днем в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии произошло ДТП, столкнулись ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Пострадали два человека, которые доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательного отряд «Эрши» в количестве 4-х человек и одной единицы техники.

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