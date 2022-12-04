При столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии пострадали два человека

Пострадали два человека, которые доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательного отряд «Эрши» в количестве 4-х человек и одной единицы техники.