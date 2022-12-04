При столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии пострадали два человека
В воскресенье днем в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии произошло ДТП, столкнулись ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
Пострадали два человека, которые доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательного отряд «Эрши» в количестве 4-х человек и одной единицы техники.