При столкновении грузовика и легковушки в Ингушетии пострадали два человека

Сообщение о ДТП при выезде из села Верхние Ачалуки Малгобекского района поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике в 01:10 мск 11 мая.

Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани работниками Центра медицины и катастроф на автомобиле скорой помощи. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.