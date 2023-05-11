ДТП

При столкновении грузовика и легковушки в Ингушетии пострадали два человека

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В Ингушетии при столкновении «ВАЗ-21110» и грузового автомобиля КамАЗ по автодороге «Назрань-Малгобек» пострадали два человека, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Сообщение о ДТП при выезде из села Верхние Ачалуки Малгобекского района поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике в 01:10 мск 11 мая.

Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани работниками Центра медицины и катастроф на автомобиле скорой помощи. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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