При столкновении грузовика и легковушки в Ингушетии пострадали два человека
В Ингушетии при столкновении «ВАЗ-21110» и грузового автомобиля КамАЗ по автодороге «Назрань-Малгобек» пострадали два человека, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Сообщение о ДТП при выезде из села Верхние Ачалуки Малгобекского района поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике в 01:10 мск 11 мая.
Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани работниками Центра медицины и катастроф на автомобиле скорой помощи. Детей среди участников ДТП нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.