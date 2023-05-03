ДТП

При столкновении отечественных легковушек в Ингушетии пострадали два человека

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При столкновении двух легковых автомобилей марки Lada Priora в городе Малгобеке накануне поздно вечером пострадали два человека, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

Отмечается, что автоавария произошла на пересечении улиц Осканова и Базоркина. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.

Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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