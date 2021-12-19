При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали четыре человека
В сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии в воскресенье при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
«Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 16:37 мск. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись три легковых автомобиля Хендай Солярис ВАЗ-21115 и ВАЗ-21110», — говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.
Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.