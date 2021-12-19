При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали четыре человека

«Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 16:37 мск. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись три легковых автомобиля Хендай Солярис ВАЗ-21115 и ВАЗ-21110», — говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.

Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.