ДТП

При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали шесть человек

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Шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали при столкновении трех автомобилей в Малгобеке, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД.

«На улице Физкультурная водитель автомашины «Лада Веста» допустил наезд на двигавшуюся в попутном направлении автомашину ВАЗ-2114, что повлекло ее столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Субару», — рассказал собеседник.

По его словам, пострадавших шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Они доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.

Отмечается, что водитель ВАЗ-2114 с различными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Остальным участникам ДТП оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

В отношении водителя автомобиля «Лада Веста» составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП России.

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