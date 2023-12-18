При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали шесть человек

«На улице Физкультурная водитель автомашины «Лада Веста» допустил наезд на двигавшуюся в попутном направлении автомашину ВАЗ-2114, что повлекло ее столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Субару», — рассказал собеседник.

По его словам, пострадавших шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Они доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.

Отмечается, что водитель ВАЗ-2114 с различными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Остальным участникам ДТП оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

В отношении водителя автомобиля «Лада Веста» составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП России.