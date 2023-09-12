При строительстве школы в Ингушетии похищено более 2 млн рублей

Отмечается, что в 2019 году Минстрой региона заключил государственный контракт на строительство образовательного учреждения с подрядной организацией. Согласно ПСД и актам приемки выполненных работ строительство школы проведено в полном объеме и произведена оплата.

Между тем, в ходе прокурорской проверки выявлен факт невыполнения отдельных строительных работ, которые входили в условия контракта. То есть, завысив объемы и стоимость выполненных работ подрядчик в 2022-2023 годах присвоил бюджетные средства.

Прокуратурой города в следственные органы направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

Принятие законного и обоснованного процессуального решения по данному факту находится на контроле прокурора города.