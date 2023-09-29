При строительстве водопровода предприниматель в Ингушетии присвоил 250 тыс. рублей
В мошенничестве в крупном размере признан виновным индивидуальный предприниматель в Ингушетии, который в 2020 году заключил муниципальный контракт с администрацией сельского поселения Троицкое Сунженского района на строительство водопровода.
В пресс-службе прокуратуры республики отметили, что мужчина предоставил заказчику акты с ложными сведениями, превысив объем фактически выполненных работ. На основании этих документов, заказчиком была произведена оплата. В результате, муниципалитету был причинен ущерб на сумму более 250 тыс. рублей.
С учетом возврата 100 тыс. рублей, наличия на иждивении 5 несовершеннолетних детей, суд оштрафовал фигуранта на 250 тыс. рублей.
Также с осужденного вся сумма причиненного муниципалитету ущерба.