При участии СОБР «Эрзи» в Ингушетии пресечен незаконный оборот оружия
Сотрудники СОБР «Эрзи» Управления Росгвардии по Республике Ингушетия совместно с коллегами из регионального управления МВД России при проведении оперативно-разыскных мероприятий в Назрановском районе региона пресекли незаконный оборот оружия.
— В рамках совместной работы, в домовладении жителя с. п. Экажево обнаружили и изъяли 10-зарядный нарезной револьвер, калибра 5,6 мм, изготовленный промышленным способом, и боеприпасы к нему, — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской Росгвардии.
Собеседник подчеркнул, что задержанный и изъятые предметы переданы сотрудникам МВД для проведения дальнейших проверок.