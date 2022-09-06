При участии СОБР «Эрзи» в Ингушетии пресечен незаконный оборот оружия

— В рамках совместной работы, в домовладении жителя с. п. Экажево обнаружили и изъяли 10-зарядный нарезной револьвер, калибра 5,6 мм, изготовленный промышленным способом, и боеприпасы к нему, — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской Росгвардии.

Собеседник подчеркнул, что задержанный и изъятые предметы переданы сотрудникам МВД для проведения дальнейших проверок.