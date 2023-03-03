Схрон

При участии сотрудников Росгвардии в Ингушетии идентифицирован схрон боеприпасов

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Сотрудники ОМОН «Беркут-Юг» управления Росгвардии по Ингушетии идентифицировали схрон взрывоопасных предметов, обнаруженный в Малгобекском районе.

«По сигналу, поступившему из регионального МВД, к месту обнаружения опасной находки незамедлительно выдвинулись специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН «Беркут-Юг». В ходе работы были обнаружены и идентифицированы противопехотные гранаты с запалами, осколочные боеприпасы для гранатомета, а также патроны различного калибра», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что после проведения необходимых мероприятий найденные предметы были переданы сотрудникам полиции.

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