При закупке электросчетчиков для Ингушетии похищено свыше 270 млн руб.
В суд направлено дело бывшего замруководителя ПАО «МРСК Северного Кавказа», обвиненного в мошенничестве при приобретении приборов учета для Ингушетии, сообщает пресс-служба Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО.
«По версии следствия, члены организованной преступной группы в период с 2011 года по 2015 год при выполнении работ по автоматизации учета электроэнергии в распределительных сетях Северного Кавказа на территории Ингушетии закупили приборы учета электроэнергии ненадлежащего качества, а также завысили их стоимость», — сказано в пресс-релизе федерального надзорного ведомства.
По данным пресс-службы управления, в результате ОПГ похитила более 272 млн руб., принадлежащих ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Действия находящегося в международном розыске бывшего замглавы ПАО «МРСК Северного Кавказа» были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).
В отношении еще троих участников преступной группы уголовное дело рассматривается судом.