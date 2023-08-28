Мошенничество

При закупке электросчетчиков для Ингушетии похищено свыше 270 млн руб.

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В суд направлено дело бывшего замруководителя ПАО «МРСК Северного Кавказа», обвиненного в мошенничестве при приобретении приборов учета для Ингушетии, сообщает пресс-служба Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО.

«По версии следствия, члены организованной преступной группы в период с 2011 года по 2015 год при выполнении работ по автоматизации учета электроэнергии в распределительных сетях Северного Кавказа на территории Ингушетии закупили приборы учета электроэнергии ненадлежащего качества, а также завысили их стоимость», — сказано в пресс-релизе федерального надзорного ведомства.

По данным пресс-службы управления, в результате ОПГ похитила более 272 млн руб., принадлежащих ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Действия находящегося в международном розыске бывшего замглавы ПАО «МРСК Северного Кавказа» были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).

В отношении еще троих участников преступной группы уголовное дело рассматривается судом.

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