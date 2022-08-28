Причиной гибели рыбы в пруду в Назрани эксперты назвали низкое содержание кислорода в воде

«Обследовавшие территорию и сам водоем специалисты пришли к выводу, что массовый мор рыбы произошел по причине низкого содержания растворенного кислорода в воде, уровень которого упал из-за сильной жары, державшейся в республике в последние недели. Предположения подтвердились после проведения анализов проб воды из пруда сотрудниками Роспотребнадзора», — сказал собеседник.

По его словам, при самой низкой норме содержания растворенного кислорода в воде в 4 коэффициентных единицы, фактический показатель в воде назрановского пруда составлял только 2,8 единиц, соответственно, рыба погибала из-за кислородного голодания.

«Информация о том, что водоем мог быть загрязнен или отравлен какими-либо веществами не подтвердилась, но для полного и точного выяснения возможных дополнительных причин мора рыбы, а также гибели птицы на данном участке Ветуправлением региона будет проведен свой анализ», — добавил собеседник.

На место ЧП выезжали первый вице-премьер правительства Ингушетии Магомед Евлоев, руководитель Минприроды Ахмедхан Шадиев, а также представители Северокавказского межрегионального управления Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора по республике, администрации города Назрань и ООО «Ингушмелиоводхоз».

После проведения проверки Магомедом Евлоевым было дано поручение администрации Назрани привести в надлежащее экологическое состояние водоем.

«Для притока воды, содержащей большее количество растворённого кислорода, здесь необходимо провести работы по открытию шлюза Алханчуртского канала и шлюза пруда, по которому из него спускают воду. Это поможет создать проток воды на данном участке для поступления в пруд воды с высоким содержанием растворенного кислорода», — сказал Магомед Евлоев.

Кроме того, первым вице-премьером было дано поручение ежедневно обходить территорию водоема и проверять его состояние, чтобы при необходимости своевременно принимать меры для недопущения данной ситуации.