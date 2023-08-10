Причиной проблем устаревших насосов в Ингушетии Калиматов назвал упущение муниципалитетов и водоканала

«Надо определить, сколько у нас насосов и двигателей, которые давно выработали свой ресурс. Посчитайте, сколько средств нужно потратить на решение этой проблемы. Если устаревшие оборудования не меняются долгие годы, то это упущение водоканала и органов местного самоуправления. В первую очередь они должны были их обследовать и своевременно представить в правительство документацию», - считает Глава Ингушетии.

Калиматов поручил Минэнерго заложить средства и закупить в этом году двигатели и насосы для водозаборов, чтобы они в запасе в складских помещениях на случай внештатных ситуаций для обеспечения бесперебойного водоснабжения.

«Люди жалуются на отсутствие воды или на слабый напор, я их понимаю. Это наследство, которое нам досталось. Последние 20-25 лет насосы не менялись. Мы наметили строительство Ассинского водозабора мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки, будем двигаться дальше. Эти очень ответственные направления надо мониторить постоянно», — заявил руководитель субъекта.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Ингушетии Ахмет Лолохоев на встрече с Калиматовым, в целях улучшения ситуации с бесперебойным водоснабжением в 2023 году проведена работа по выявлению проблем на водозаборах.

«Речь идет о головной насосной станции г. Сунжи, Сунженском водозаборе «Насосная станция Харланова», Альтиевском и Магасском водозаборах. По всем этим объектам составлены акты и направлены в Минстрой Ингушетии для расчета калькуляции затрат на восстановление. Также по городам Назрань и Сунжа соответствующие акты переданы в министерство строительства республики», — сообщил Лолохоев.

По его информации, в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры 2023-2024 на территории Ингушетии подготовлены к реализации мероприятия по водоснабжению на общую сумму 841 млн руб.