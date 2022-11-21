Прием граждан по правовым вопросам пенсионеров состоится в аппарате УПЧ в Ингушетии
23 ноября этого года с 10 до 13 часов состоится совместный прием граждан уполномоченным по правам человека в Ингушетии и руководством отделения Пенсионного фонда России по республике.
Мероприятие проводится в целях обеспечения прав граждан на социальное и пенсионное обеспечение, в рамах акции «Правовой марафон для пенсионеров», приуроченной к Международному дню пожилых людей, по инициативе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Проведение встречи с пенсионерами планируется в аппарате УПЧ по адресу: город Магас, улица Мальсагова, 11.
Для предварительной записи просьба обращаться по номерам: 8 (8734) 55-11-75, 55-19-92, 8 (963) 172-42-70, сообщает информационно-аналитический сектор управляющего по правам человека в республике.