Прием граждан

Прием граждан по правовым вопросам пенсионеров состоится в аппарате УПЧ в Ингушетии

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23 ноября этого года с 10 до 13 часов состоится совместный прием граждан уполномоченным по правам человека в Ингушетии и руководством отделения Пенсионного фонда России по республике.

Мероприятие проводится в целях обеспечения прав граждан на социальное и пенсионное обеспечение, в рамах акции «Правовой марафон для пенсионеров», приуроченной к Международному дню пожилых людей, по инициативе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Проведение встречи с пенсионерами планируется в аппарате УПЧ по адресу: город Магас, улица Мальсагова, 11.

Для предварительной записи просьба обращаться по номерам: 8 (8734) 55-11-75, 55-19-92, 8 (963) 172-42-70, сообщает информационно-аналитический сектор управляющего по правам человека в республике.

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