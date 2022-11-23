Прием заявок на отбор лучших практик для старшего поколения продлен до 30 ноября

Всероссийский отбор проводится при поддержке национального проекта «Демография». В настоящее время на платформе «Смартека» подано более 300 заявок.

Среди них такие практики как гимнастика для мозга, адаптивная физкультура, пение в лесу и правополушарное рисование, серебряное волонтерство, мини-клубы на дому, обучение родственников практикам домашнего ухода за старшим членом семьи, уроки лекарственной безопасности, городские спартакиады, виртуальный туризм и многое другое.

Участвовать в отборе могут организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, фонды, бизнес, бюджетные учреждения (центры социального обслуживания, библиотеки, дома культуры, музеи), региональные и муниципальные органы исполнительной власти, а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения.

Подать заявку на можно по следующим направлениям: здоровый образ жизни; активная жизнь; образование и занятость, а также медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика.

Платформа «Смартека» — проект Агентства стратегических инициатив. Ключевой задачей платформы является содействие тиражированию апробированных практик, направленных на решение актуальных задач социально-экономического развития российских регионов.

По итогам отбора будет сформирован сборник лучших практик активного долголетия 2022 года, куда войдут кейсы финалистов, рекомендованные для тиражирования в регионах. Проектные команды участников отбора дополнительно получат возможность пройти обучение в образовательном акселераторе.