Прием заявок на отбор лучших практик для старшего поколения продлен до 30 ноября
Прием заявок на третий Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения продлен до 30 ноября 2022 года по многочисленным просьбам участников. Цель отбора — развитие и распространение концепции активного долголетия, создание условий для повышения качества жизни старшего поколения через тиражирование лучших практик в регионах России.
Всероссийский отбор проводится при поддержке национального проекта «Демография». В настоящее время на платформе «Смартека» подано более 300 заявок.
Среди них такие практики как гимнастика для мозга, адаптивная физкультура, пение в лесу и правополушарное рисование, серебряное волонтерство, мини-клубы на дому, обучение родственников практикам домашнего ухода за старшим членом семьи, уроки лекарственной безопасности, городские спартакиады, виртуальный туризм и многое другое.
Участвовать в отборе могут организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, фонды, бизнес, бюджетные учреждения (центры социального обслуживания, библиотеки, дома культуры, музеи), региональные и муниципальные органы исполнительной власти, а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения.
Подать заявку на можно по следующим направлениям: здоровый образ жизни; активная жизнь; образование и занятость, а также медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика.
Платформа «Смартека» — проект Агентства стратегических инициатив. Ключевой задачей платформы является содействие тиражированию апробированных практик, направленных на решение актуальных задач социально-экономического развития российских регионов.
По итогам отбора будет сформирован сборник лучших практик активного долголетия 2022 года, куда войдут кейсы финалистов, рекомендованные для тиражирования в регионах. Проектные команды участников отбора дополнительно получат возможность пройти обучение в образовательном акселераторе.