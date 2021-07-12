Приемная «Единой России» в Ингушетии в ТОП-10 рейтинга эффективности работы за июнь текущего года

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в республике в июне рассмотрено 19 обращений, по 18 из них приняты положительные решения.

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель приемной, депутат Народного собрания Магомед Дарсигов, партия оказала помощь жителям республики в приобретении вагончика, в строительстве дома, а также в решении вопросов по линии здравоохранения, образования и другим направлениям.

По его словам, без внимания «Единая Россия» не оставляет ни одного заявителя.

Что касается рейтинга, Дарсигов отметил, что оценочными критериями при его составлении являются количество приемов, число решенных вопросов и проблем, работа местных подразделений приемной, привлечение экспертов и другие.

Он напомнил, что работа приемной находится под личным контролем секретаря Ингушского регионального отделения партии Микаила Илезова.