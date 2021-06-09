Приемная «Единой России» в Ингушетии заняла 15-ю позицию в рейтинге эффективности работы в стране

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Республике Ингушетия заняла пятнадцатое место среди 85 регионов.

Как рассказал нашему изданию руководитель региональной приемной, депутат Народного собрания Магомед Дарсигов, в мае от жителей региона поступило 20 обращений разного рода. Из них положительное решение было принято по 13 обращениям, 7 находятся в стадии рассмотрения.

«Каждое обращение, каждая просьба требуют много внимания и тщательной проработки. А на это уходит время", — отметил он.

При этом Магомед Дарсигов указал, что оценочными критериями при составлении рейтинга являются количество приемов, число решенных вопросов и проблем, работа местных подразделений приемной, привлечение экспертов к проведению приемов и другим.

По словам депутата, работа приемной находится под личным контролем секретаря регионального отделения партии Микаила Илезова.