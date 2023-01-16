Приложение «Сбербанк онлайн» будет обновлено

«Ваше приложение сильно устарело и скоро перестанет работать», — сказано в рассылке банка. Ранее клиенты были неоднократно оповещены о прекращении старой версии приложении.

«Сбербанк онлайн» с весны прошлого года невозможно скачать с магазинов Google Play и Apple Store. Владельцы телефонов на устройствах Android смогут обновить приложение на сайте банка или на сайте RuStore. Владельцам телефонов на базе iOS придется обратиться в офис банка.

Стоить отметить, что если приложение уже скачано с сайта кредитной организации, то ничего переустанавливать не надо, его нужно только обновить.