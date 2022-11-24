«Благодаря нашей совместной работе мы динамично продвигаемся по всем направлениям национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Поддерживаем развитие образования и науки, вводим меры поддержки компаний, настраиваем правовое регулирование, и это дает практические, весомые результаты», — сказал глава государства в четверг на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По его словам, отличительный пример самоорганизации показывает отечественное деловое, технологическое сообщество. Путин напомнил, что был создан альянс компаний в сфере ИИ, по его инициативе разработаны этические принципы разработки и внедрения этой технологии.

«К соответствующему кодексу этики уже присоединились более 120 участников», — отметил он.

«Мы сделали очень важный шаг в создании соответствующей атмосферы. Считаю, уважаемые коллеги, друзья, вас надежными, эффективными партнерами государства в вопросах технологического развития, уверен, так оно будет и в будущем», — подчеркнул Президент.

Отдельно он отметил, что глава Сбербанка Герман Греф в специальной демонстрационной зоне на конференции «представил лишь отдельные разработки наших технологических лидеров в разных отраслях».

«Еще несколько лет назад такие зримые достижения научной, технической мысли человека невозможно было себе даже представить. Созданные решения действительно, без всякого преувеличения поражают воображение и, безусловно, являются объективным основанием для гордости, потому что они сделаны в России и для России, хотя, безусловно, могут использоваться и за рубежами нашей страны без всякого преувеличения, потому что являются абсолютно конкурентоспособными, а в чем-то обгоняют своих конкурентов», — сказал Путин.

По его словам, в целом отечественные компании показывают весомое разнообразие идей, технических решений в сфере искусственного интеллекта.

«Что также важно, развивается и усиливается конкуренция между отечественными разработчиками, и такое полезное соперничество, несомненно, стимулирует ускоренный рост отрасли, повышает качество интеллектуальных продуктов и их коммерческий успех», — добавил глава государства.