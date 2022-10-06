Примирительной комиссии Карабулака Ингушетии удалось предотвратить ряд конфликтов

Об этом стало известно на заседании примирительной комиссии в администрации муниципального образования. На мероприятии также были озвучены предложения по совершенствованию работы комиссии. Её члены планируют в ближайшее время посетить враждующие семьи, которые проживают на территории Карабулака.

Напомним, примирительная комиссия при мэре была создана по поручению руководства республики в конце 2020 года. Она является коллегиальным и совещательным органом, её основная деятельность направлена на духовно-нравственное воспитание населения; предупреждение преступлений, совершаемых на бытовой почве, почве кровной мести. В её состав входят представители общественных и религиозных организаций, авторитетные старейшины, общественные деятели; представители администрации города, органов правопорядка и местного казачьего хуторского общества.