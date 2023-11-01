Принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности приглашают жителей Ингушетии

До 21 ноября включительно все желающие смогут проверить уровень своих знаний и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников. Успешно справившиеся с зачетом получат сертификат.

Для каждого участника предусмотрен подходящий уровень сложности. Базовый — для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый — для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. Пройти зачет можно индивидуально или всей семьей.

Для школьников средних и старших классов 3 ноября впервые будет проведен олимпиадный зачет. Участники, прошедшие его успешно, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Высшей школы экономики по профилю «Финансовая грамотность».

Для детей младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с основными понятиями финансовой грамотности.

Подробнее о том, как зарегистрироваться и принять участие в финансовом зачете — на сайте проекта.