Финансы

Принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности приглашают жителей Ингушетии

0

Сегодня, 1 ноября, стартует Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Организаторы проекта — Банк России и Агентство стратегических инициатив, сообщили «Ингушетии» в отделении Национального банка в республике.

До 21 ноября включительно все желающие смогут проверить уровень своих знаний и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников. Успешно справившиеся с зачетом получат сертификат.

Для каждого участника предусмотрен подходящий уровень сложности. Базовый — для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый — для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. Пройти зачет можно индивидуально или всей семьей.

Для школьников средних и старших классов 3 ноября впервые будет проведен олимпиадный зачет. Участники, прошедшие его успешно, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Высшей школы экономики по профилю «Финансовая грамотность».

Для детей младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с основными понятиями финансовой грамотности.

Подробнее о том, как зарегистрироваться и принять участие в финансовом зачете — на сайте проекта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудники МЧС по Ингушетии ликвидировали условный пожар на нефтебазе
В селе Сурхахи Ингушетии построили новую школу на 704 места
В селе Аки-Юрт Ингушетии обустроили тротуар и установили освещение
Житель Ингушетии ответит в суде за стрельбу из пневматического пистолета по детям
В постпредстве Ингушетии в Москве провели День памяти жертв трагических событий осени 1992 года
В машине жителя Ингушетии нашли 9 кг золота на 55 млн рублей
В Назрани обустраивают ливневую канализацию на улице Дидигова
Межведомственная комиссия проверит АЗС Ингушетии на правомерность их деятельности
Не пропустившего пешехода водителя BMW задержали в Ингушетии
Главой сельского поселения Барсуки Ингушетии стал Магомед-Башир Куриев
Мохаммад Янарсанов из Ингушетии стал чемпионом всероссийского турнира в Нальчике

Главное

Яндекс.Метрика

 