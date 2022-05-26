Он напомнил, что решение указанного вопроса находилось в работе начиная с 1998 года. Сегодня ведутся работы по установлению и оснащению в аэропорту воздушного пункта пропуска через государственную границу.

Владимир Сластенин отметил, что за 2021 год республика сделала резкий рывок в развитии цифровизации и с привычного 83 места в рейтинге цифровой зрелости успешно поднялась на 64 место по России и 3 место по СКФО.

Запущен проект по безналичной оплате проезда на общественном транспорте. Общее количество маршрутного пассажирского транспорта, оборудованного устройствами безналичной оплаты проезда, составляет 15 единиц.

К широкополосному доступу интернету подключены 178 социально значимых объектов республики. Таким образом, в настоящее время 100 % государственных и муниципальных социально значимых объектов подключены к сети передачи данных с широкополосным доступом в Интернет.

В электронный вид переведены 84 массово-социально значимые услуги. Обеспечен защищенным подключением к сети государственной автоматизированной системы России «Правосудие» 21 участок мировых судей.