Призовые места заняли представители Ингушетии на чемпионате России по пара-армрестлингу

Муса Тебоев в весовой категории 85 кг занял второе место, Ибрагим Ярыжев в весе +85 кг взял «бронзу». Тренируют их Хусен Котиев и Ибрагим Тимурзиев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства спорта республики.

В турнире принимали участие 135 спортсменов из 27 регионов России.

Отметим, что решением президиума федерации армрестлинга России от 23 марта 2018 года в структуре ФАР создан комитет по развитию пара-армрестлинга, чтобы создать равные условия для инвалидов-спортсменов на соревнованиях.