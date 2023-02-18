Армрестлинг

Призовые места заняли представители Ингушетии на чемпионате России по пара-армрестлингу

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Два призовых места завоевали представители Ингушетии на чемпионате и первенстве России по пара-армрестлингу в городе Орле.

Муса Тебоев в весовой категории 85 кг занял второе место, Ибрагим Ярыжев в весе +85 кг взял «бронзу». Тренируют их Хусен Котиев и Ибрагим Тимурзиев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства спорта республики.

В турнире принимали участие 135 спортсменов из 27 регионов России.

Отметим, что решением президиума федерации армрестлинга России от 23 марта 2018 года в структуре ФАР создан комитет по развитию пара-армрестлинга, чтобы создать равные условия для инвалидов-спортсменов на соревнованиях.

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