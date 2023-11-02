Призыв

Призывники из Джейрахского района Ингушетии охотно идут в армию

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В Джейрахском районе Ингушетии осенняя призывная кампания проходит в штатном режиме, без каких-либо сбоев.

Как сообщил газете «Ингушетия» глава района Ахмед Льянов, этой осенью из горного края в войска отправятся пять новобранцев. Двое уже отбыли. Служить ребята будут в сухопутных, воздушно-космических войсках и в национальной гвардии.

«Негативных откликов о наших призывниках в последние годы не было, только приходили положительные характеристики и благодарности. Многие уходят в армию осознанно, чтобы получить военно-учетную специальность и в дальнейшем связать свою жизнь с силовыми структурами», — отметил военный комиссар Джейрахского района Магомед Льянов.

Напомним, в зону СВО новобранцы никоим образом не попадут, так как по указу главы государства Владимира Путина это делать запрещено.

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