Призывники из Джейрахского района Ингушетии охотно идут в армию

Как сообщил газете «Ингушетия» глава района Ахмед Льянов, этой осенью из горного края в войска отправятся пять новобранцев. Двое уже отбыли. Служить ребята будут в сухопутных, воздушно-космических войсках и в национальной гвардии.

«Негативных откликов о наших призывниках в последние годы не было, только приходили положительные характеристики и благодарности. Многие уходят в армию осознанно, чтобы получить военно-учетную специальность и в дальнейшем связать свою жизнь с силовыми структурами», — отметил военный комиссар Джейрахского района Магомед Льянов.

Напомним, в зону СВО новобранцы никоим образом не попадут, так как по указу главы государства Владимира Путина это делать запрещено.