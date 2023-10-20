Призыв

Призывники Назрановского района Ингушетии в очередной раз отправились в войска

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В военном комиссариате Ингушетии состоялась отправка в ряды Вооруженных сил России призывников Назрановского района.

Глава района Амирхан Измайлов, сообщила его пресс-служба, посетил данное мероприятие, пообщался с каждым новобранцем и пожелал им с честью представить республику и достойно пройти службу. По его словам, призывная осенняя кампания в Назрановском районе проходит без проблем, в штатном режиме.

«Это вторая отправка наших призывников этой осенью. Они направлены в самые востребованные рода войск», — отметил Амирхан Измайлов.

 

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