Призывную комиссию по мобилизации граждан республики возглавит Глава Ингушетии
В правительстве Ингушетии создана призывная комиссия по мобилизации граждан республики, которую возглавит Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«Задача губернаторам поставлена, будем работать совместно с военными комиссариатами», — отметил Калиматов.
По его словам, мобилизационные мероприятия в Ингушетии будут проведены в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.
Напомним, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Как указал Путин в своем обращении к гражданам, мера о частичной мобилизации принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.