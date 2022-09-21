Актуально

Призывную комиссию по мобилизации граждан республики возглавит Глава Ингушетии

0

В правительстве Ингушетии создана призывная комиссия по мобилизации граждан республики, которую возглавит Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Задача губернаторам поставлена, будем работать совместно с военными комиссариатами», — отметил Калиматов.

По его словам, мобилизационные мероприятия в Ингушетии будут проведены в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.

Напомним, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Как указал Путин в своем обращении к гражданам, мера о частичной мобилизации принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Госавтоинспекторы Ингушетии провели в школах «Минутки безопасности»
Житель Ингушетии отработает один год за нападение на полицейских
ЦБ рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам
Директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» посетил Госархив Ингушетии
Энергетики Ингушетии прошли обучение по концепции «нулевого травматизма»
Юный музыкант из Ингушетии в числе победителей онлайн-марафона «Родное. Народное» был представлен в Кремлевском Дворце
В селе Сурхахи Ингушетии прошло мероприятие о традициях и обычаях народа
МЧС по Ингушетии собрало на однодневные сборы глав районов и городских округов региона
Министр обороны России поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации
Сотрудник администрации Главы и правительства Ингушетии провел встречу с молодежью на тему коррупции
В Ингушском музее краеведения пройдет выставка к 100-летию Александра Зиновьева

Главное

Яндекс.Метрика

 