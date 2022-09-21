Призывную комиссию по мобилизации граждан республики возглавит Глава Ингушетии

«Задача губернаторам поставлена, будем работать совместно с военными комиссариатами», — отметил Калиматов.

По его словам, мобилизационные мероприятия в Ингушетии будут проведены в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.

Напомним, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Как указал Путин в своем обращении к гражданам, мера о частичной мобилизации принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.