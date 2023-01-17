Водоснабжение

Проблема отсутствия качественного водоснабжения в селе Аршты Ингушетии будет решена

0

Проблема плохого водоснабжения в сельском поселении Аршты и в районе новостроек села Троицкое будет устранена.

Об этом на встрече с главой Сунженского района Исой Татиевым заявил министр энергетики и ЖКХ региона Ахмет Лолохоев. Он сообщил, что оба села будут внесены в новую программу перспективного развития Ингушетии по линии Минэнерго, в рамках реализации которой намечается прокладка водопроводных линий и строительство резервуаров.

Как сообщили в администрации Сунженского района, по итогам встречи чиновники достигли договоренности об усилении взаимодействия между администрацией и министерством путем воплощения в жизнь совместных мероприятий, указанных в соответствующей дорожной карте.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии наблюдается увеличение количества туристов
Школьникам Ингушетии рассказали о блокаде Ленинграда
В Ингушетии подвели итоги первого Северо-Кавказского кинофестиваля «Объектив живых историй»
Житель Ингушетии сдался полиции по делу о хранении арсенала боеприпасов
В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие персональной выставки Танзилы Измайловой
Глава Назрановского района Ингушетии ушел в отставку
В УПЧ Ингушетии запустили горячую линию по вопросам пенсионной реформы
В Магасе прошёл семинар по повышению квалификации нотариусов и работников нотариальных контор
В Ингушетии дан старт реконструкции ещё одного дорожного объекта
В Ингушетии планируют запустить первую электроподстанцию для питания промышленных предприятий
Электронный орфографический словарь родного языка разработан в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 