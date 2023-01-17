Проблема отсутствия качественного водоснабжения в селе Аршты Ингушетии будет решена

Об этом на встрече с главой Сунженского района Исой Татиевым заявил министр энергетики и ЖКХ региона Ахмет Лолохоев. Он сообщил, что оба села будут внесены в новую программу перспективного развития Ингушетии по линии Минэнерго, в рамках реализации которой намечается прокладка водопроводных линий и строительство резервуаров.

Как сообщили в администрации Сунженского района, по итогам встречи чиновники достигли договоренности об усилении взаимодействия между администрацией и министерством путем воплощения в жизнь совместных мероприятий, указанных в соответствующей дорожной карте.