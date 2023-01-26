Проблему безнадзорных животных обсудили в парламенте Ингушетии

На заседание комитета по местному самоуправлению, национальной политике, связям с общественностью и религиозными организациями под руководством вице-спикера Руслана Парова пригласили начальника ветуправления республики Бислана Дзугаева, членов молодежного парламента при НС РИ, зооволонтёров, представителей муниципальных властей.

Участники встречи особо отметили, что в последнее время тема безнадзорных животных вызывает большой общественный интерес. В муниципальных образованиях региона наблюдается значительное увеличение обращений людей по поводу случаев нападения собак. Граждане требуют принять срочные меры.

В то же время, по словам спикеров мероприятия, отстрел таких животных невозможен из гуманных соображений и строгого законодательства, а проводимые властями населённых пунктов совместно с волонтерами меры по отлову, стерилизации, вакцинации бездомных животных дают лишь частичные результаты. Необходимо выстроить системную работу в данном направлении.

Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте республики, заседатели пришли к общему мнению, что республике надо открыть спецучреждение для передержки бездомных собак и кошек. Отмечалось, что для возведения типового приюта по самым скромным расценкам необходимо 10-15 млн рублей в зависимости от загруженности.

Также в ходе заседания затронули проблемы создания единой государственной системы учета и идентификации животных.