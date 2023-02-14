Проблему наркомании обсудили полицейские Ингушетии с общественниками и духовенством

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону, полицейские продемонстрировали собравшимся фотографии, а также видеоматериалы о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.

Начальник отдела Ноха Цечоев отметил, что угрожающими темпами растет количество наркоманов среди молодежи, в группу риска входят и подростки.

«Участники встречи единодушно отметили, что наилучших результатов в борьбе с наркоманией можно достигнуть только в случае активной, последовательной и постоянной воспитательной работы с молодежью, а также доверительного взаимодействия с их родителями. В этой работе, направленной на обеспечение роста правосознания граждан, трудно переоценить роль духовенства, традиционно имеющего большое влияние на население республики», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия органов внутренних дел и лидеров общественного мнения в сфере духовно-нравственного воспитания населения.