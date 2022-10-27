Проблему нелегальной свалки в селе Кантышево Ингушетии обсудят на сходе граждан

Ранее в экологическое ведомство обратился местный житель с просьбой разобраться в ситуации с несанкционированной свалкой в черте села.

В ходе обследования установлен факт эксплуатации сельчанами свалки, что является нарушением действующего законодательства об отходах. На свалке непосредственно на почве размещены отходы различного видового состава, что заражают и загрязняют почву, создавая угрозу для здоровья человека.

В целях проведения профилактической работы с населением по итогам обследования принято решение о проведении схода жителей села с участием всех заинтересованных органов государственной и муниципальной власти. Планируется провести разъяснительную работу с населением, а также с учетом предложений граждан выработать меры для безопасного обращения с отходами, сообщает пресс-служба Минприроды региона.