Экология

Проблему нелегальной свалки в селе Кантышево Ингушетии обсудят на сходе граждан

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Руководитель Минприроды Ингушетии Ахметхан Шадиев вместе с начальником управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Адамом Баркинхоевым с участием главы администрации сельского поселения Кантышево Назрановского района и директора ГУП имени Серго Орджоникидзе провели обследование земельного участка, где образован свалочный очаг и навал мусора.

Ранее в экологическое ведомство обратился местный житель с просьбой разобраться в ситуации с несанкционированной свалкой в черте села.

В ходе обследования установлен факт эксплуатации сельчанами свалки, что является нарушением действующего законодательства об отходах. На свалке непосредственно на почве размещены отходы различного видового состава, что заражают и загрязняют почву, создавая угрозу для здоровья человека.

В целях проведения профилактической работы с населением по итогам обследования принято решение о проведении схода жителей села с участием всех заинтересованных органов государственной и муниципальной власти. Планируется провести разъяснительную работу с населением, а также с учетом предложений граждан выработать меры для безопасного обращения с отходами, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

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