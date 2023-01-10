Проблему отключения света в городе Сунжа Ингушетии решат в течение 10 дней

«До 20 января ожидается поступление нового дополнительного трансформатора. Его установка позволит решить проблему с частым отключением электричества в муниципальном образовании», — сказал представитель мэрии Сунжи.

Кроме того, в администрации напомнили, что обеспечение электроэнергией жителей города — сфера ответственности территориального отделения РЭС Сунженского района ПАО «Россети Северный Кавказ — Ингушэнерго».

При перебоях в электроснабжении муниципальные власти просят звонить на контактный номер диспетчерской службы РЭС 8(8734) 72-24-75 и 8-928-733-87-18.

Ранее жители Сунжи, в том числе непобежденный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, посредством соцсетей обращались к республиканским властям с просьбой обратить внимание на проблему частого отключения света в городе и принять меры для ее устранения.