Муниципалитет

Проблему отключения света в городе Сунжа Ингушетии решат в течение 10 дней

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В связи с установившимися холодами жители массово включают обогреватели, оборудование на подстанции, обеспечивающее подачу электроэнергии в Сунжу и Сунженский район, не справляется с высокой нагрузкой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе городской администрации.

«До 20 января ожидается поступление нового дополнительного трансформатора. Его установка позволит решить проблему с частым отключением электричества в муниципальном образовании», — сказал представитель мэрии Сунжи.

Кроме того, в администрации напомнили, что обеспечение электроэнергией жителей города — сфера ответственности территориального отделения РЭС Сунженского района ПАО «Россети Северный Кавказ — Ингушэнерго».

При перебоях в электроснабжении муниципальные власти просят звонить на контактный номер диспетчерской службы РЭС 8(8734) 72-24-75 и 8-928-733-87-18.

Ранее жители Сунжи, в том числе непобежденный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, посредством соцсетей обращались к республиканским властям с просьбой обратить внимание на проблему частого отключения света в городе и принять меры для ее устранения.

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