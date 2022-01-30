Проблему с водоснабжением в селах Малгобекского района Ингушетии решат установкой новых насосов

«Для улучшения водоснабжения сельских поселений Инарки и Пседах, как и было обещано, произвели поставку двух новых насосов. В ближайшее время планируется завершение строительства новой насосной станции для обеспечения водой сельского поселения Аки-Юрт, что позволит закрыть вопрос с перебоями», — говорится в сообщении.

О точных сроках установки необходимого оборудования в ведомстве не уточнили.