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Проблему водоснабжения МКД в районе «Юбилейный» Назрани обсудили в мэрии города

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Власти Назрани предпримут меры для улучшения ситуации с водоснабжением в районе «Юбилейный». Об этом говорилось на совещании в мэрии города после обращений жителей многоквартирных домов по проблеме с перебоями в подаче воды.

Отмечалось, что несколько месяцев назад уже поступали аналогичные обращения, тогда ситуацию удалось решить. Но, вопрос все еще стоит остро из-за слабого напора, поэтому необходимо расконсервировать имеющиеся скважины и установить дополнительные насосы.

Глава администрации Назрани Урусхан Евлоев отметил, что во взаимодействии с Минэнерго Ингушетии проблема обеспечения водой жителей МКД будет решена в ближайшее время, сообщается в ТГ мэрии города.

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