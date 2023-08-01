Проблему водоснабжения МКД в районе «Юбилейный» Назрани обсудили в мэрии города

Отмечалось, что несколько месяцев назад уже поступали аналогичные обращения, тогда ситуацию удалось решить. Но, вопрос все еще стоит остро из-за слабого напора, поэтому необходимо расконсервировать имеющиеся скважины и установить дополнительные насосы.

Глава администрации Назрани Урусхан Евлоев отметил, что во взаимодействии с Минэнерго Ингушетии проблема обеспечения водой жителей МКД будет решена в ближайшее время, сообщается в ТГ мэрии города.