Проблему водоснабжения МКД в районе «Юбилейный» Назрани обсудили в мэрии города
Власти Назрани предпримут меры для улучшения ситуации с водоснабжением в районе «Юбилейный». Об этом говорилось на совещании в мэрии города после обращений жителей многоквартирных домов по проблеме с перебоями в подаче воды.
Отмечалось, что несколько месяцев назад уже поступали аналогичные обращения, тогда ситуацию удалось решить. Но, вопрос все еще стоит остро из-за слабого напора, поэтому необходимо расконсервировать имеющиеся скважины и установить дополнительные насосы.
Глава администрации Назрани Урусхан Евлоев отметил, что во взаимодействии с Минэнерго Ингушетии проблема обеспечения водой жителей МКД будет решена в ближайшее время, сообщается в ТГ мэрии города.