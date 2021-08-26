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Проблемы с перечислением пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет связаны с нехваткой средств – Минтруд Ингушетии

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Проблемы с перечислением пособий для малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет связаны с нехваткой средств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда Ингушетии.

«Ежемесячные пособия ранее назначались своевременно. Причиной задержки выплат на детей от трех до семи лет стало то, что заложенных федеральным центром средств не хватило», - сказал представитель ведомства.

По его данным, в связи с возникшей ситуацией федеральное правительство внесло изменения в ранее принятое распоряжение о дополнительном выделении средств для этих целей. При этом он пояснил, что подобные проблемы возникли и в других регионах России.

Власти Ингушетии ожидают поступления средств. Вся задолженность будет погашена в полной мере в ближайшее время.

Как заявил газете «Ингушетия» министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев, на текущий момент более 17 тыс. семей получают выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а это более 30 тыс. детей.

«Пособие назначается в размере 50%, 75% и 100% от размера регионального прожиточного минимума на ребенка, где выплачивается при 50% - 5 750 рублей, при 75% - 8 625 рублей, при 100% - 11 500 рублей», - сказал министр.

По его данным, если ранее ежемесячные пособия назначались семьям, чей среднедушевой доход был ниже регионального прожиточного минимума, установленного на второй квартал предыдущего года, то сейчас доход сравнивается с прожиточным минимумом, установленным на момент обращения за выплатой.

К примеру, если при получении 75-процентного пособия среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума, равного 10 964 рублям, то идет 100%-ная выплата в сумме 11 500 рублей.

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