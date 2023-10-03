Проблемы вандализма обсудили в мэрии столицы Ингушетии
В администрации Магаса под председательством главы города Зайта Орцханова обсудили проблемы вандализма в городе. В мероприятии приняли участие представители общественного совета и правоохранительных органов, члены молодежного совета, директора и заместители директоров школ, учащиеся общеобразовательных учреждений.
Как сообщила пресс-служба муниципалитета, в своем выступлении глава города призвал молодежь быть ответственной и бережно относится к общественной собственности.
Отмечается, что мероприятие создало платформу для обмена опытом и идеями между различными участниками общества, способствовало формированию единого мнения по проблеме вандализма и выработке конструктивных решений.
В завершение встречи Орцханов призвал все службы к более тесному взаимодействию и рекомендовал активизировать работу участковых служб. В частности, усилить профилактические меры в отношении лиц подросткового возраста, умышленно занимающихся порчей благоустроенных территорий.