Проблемы вандализма обсудили в мэрии столицы Ингушетии

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, в своем выступлении глава города призвал молодежь быть ответственной и бережно относится к общественной собственности.

Отмечается, что мероприятие создало платформу для обмена опытом и идеями между различными участниками общества, способствовало формированию единого мнения по проблеме вандализма и выработке конструктивных решений.

В завершение встречи Орцханов призвал все службы к более тесному взаимодействию и рекомендовал активизировать работу участковых служб. В частности, усилить профилактические меры в отношении лиц подросткового возраста, умышленно занимающихся порчей благоустроенных территорий.