Вандализм

Проблемы вандализма обсудили в мэрии столицы Ингушетии

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В администрации Магаса под председательством главы города Зайта Орцханова обсудили проблемы вандализма в городе. В мероприятии приняли участие представители общественного совета и правоохранительных органов, члены молодежного совета, директора и заместители директоров школ, учащиеся общеобразовательных учреждений.

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, в своем выступлении глава города призвал молодежь быть ответственной и бережно относится к общественной собственности.

Отмечается, что мероприятие создало платформу для обмена опытом и идеями между различными участниками общества, способствовало формированию единого мнения по проблеме вандализма и выработке конструктивных решений.

В завершение встречи Орцханов призвал все службы к более тесному взаимодействию и рекомендовал активизировать работу участковых служб. В частности, усилить профилактические меры в отношении лиц подросткового возраста, умышленно занимающихся порчей благоустроенных территорий.

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