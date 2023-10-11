Мошенничество

Продававшая шкаф жительница Ингушетии перевела мошеннице 49 тыс. рублей

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Решив продать шкаф за 13 тыс. рублей, жительница республики наоборот потеряла значительную сумму денег, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.

В своем заявлении правоохранителям, женщина отметила, что после размещения в сети «Интернет» объявления о продаже мебели, ей в мессенджере WhatsApp пришло сообщение от неизвестной. Мошенница под предлогом оформления сделки по курьерской доставке СДЭК, обманным путем заставила ее перевести на разные банковские карты в общей сложности более 49 тыс. рублей.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России.

Полицией по данному факту проводится проверка.

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