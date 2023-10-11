Продававшая шкаф жительница Ингушетии перевела мошеннице 49 тыс. рублей

В своем заявлении правоохранителям, женщина отметила, что после размещения в сети «Интернет» объявления о продаже мебели, ей в мессенджере WhatsApp пришло сообщение от неизвестной. Мошенница под предлогом оформления сделки по курьерской доставке СДЭК, обманным путем заставила ее перевести на разные банковские карты в общей сложности более 49 тыс. рублей.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России.

Полицией по данному факту проводится проверка.