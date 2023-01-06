Продлен срок действия упрощенного порядка выдачи разрешений на строительство

Как и в прошлом году, для начала строительства и его окончания застройщику не надо будет предоставлять органам строительного надзора градостроительный план земельного участка и ряд других документов, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, в 2023 году также не потребуется решения органа власти о подготовке проекта планировки территории, а срок его согласования будет составлять 10 рабочих дней.

Помимо этого, продлен упрощённый порядок проведения государственной экспертизы проектной документации. Так, например, если застройщик заменил указанные в проекте стройматериалы на не уступающие по качеству аналоги, повторная экспертиза будет проведена бесплатно, а сроки ее проведения составят 14 рабочих дней. Если же замена стройматериалов на аналоги не привела к увеличению стоимости строительства более чем на 30%, повторная экспертиза проекта проводиться не будет.

Благодаря этим мерам в 2022 году время строительства разных объектов сократилось на срок от трех месяцев до года. В наступающем году они помогут застройщикам завершить начатые и инициировать новые проекты строительства в сложной макроэкономической ситуации.

Подписанное постановление подготовлено для исполнения поручения Президента Владимира Путина, которое он дал в августе 2022 года по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию строительной отрасли