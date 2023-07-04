Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 10 июля текущего года в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке myrosmol. ru/event/99708. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет.

Как сообщили в Росмолодёжи, для участия в конкурсе необходимо: подготовить конкурсную работу — снять видеоролик, демонстрирующий точку зрения автора о том, что является стимулом здорового образа жизни, или призыв к отказу от употребления и распространения наркотических средств, позитивную альтернативу потреблению психоактивных веществ; разместить видеоролик на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» или на Яндекс. Диске с хештегами #Стимулмоеймечты2023, #Противнаркотиков2023; зарегистрироваться в ФГАИС «Молодежь России» на сайте myrosmol. ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет; подать заявку (анкету) на участие в мероприятии «Всероссийский конкурс «Стимул мечты — это сам ты» через ФГАИС «Молодежь России» в период с 26 июня 2023 года по 10 июля 2023 года.

Отмечается, что, прикрепляя ссылку на видеоролик из социальной сети «ВКонтакте», участник должен обеспечить возможность открытого доступа к размещенному видеоролику на период проведения конкурса.

Вручение ценных призов победителям и призерам конкурса будет проводиться не позднее 1 октября 2023 года.