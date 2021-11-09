Дороги

Продолжается реконструкция ингушского участка федеральной автодороги М-29 «Кавказ»

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Продолжается реконструкция ингушского участка федеральной автодороги М-29 «Кавказ», задействовано 120 единиц техники и около сотни работников.

Обновить необходимо 26 километров, 20 из них уже в полной готовности. Сейчас идут земляные работы на развязке вблизи сельского поселения Экажево Назрановского района, также устанавливают знаки, перила и шумоотражающие экраны.

Как сообщили строители газете «Ингушетия», реконструкция началась в июле 2018 года, но сроки затянулись. Вопросы с землёй на трёх участках (Барсуки, университет, экажевский круг) до сих пор не решены. Последняя развязка из трёх необходимых — на экажевском круге.

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