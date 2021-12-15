Продуктовая компания из Ингушетии стала победителем проекта ТПП РФ «Сто семейных компаний»

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Компания по производству продуктов питания «Умка» из Ингушетии стала победителем проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ», сообщили газете «Ингушетия» в Торгово-промышленной палате региона, членом которой является «Умка».

«На конкурс было подано 210 заявок от семейных компаний — членов системы торгово-промышленных палат из различных регионов страны. От всей души поздравляем компанию «Умка» с заслуженной победой. Желаем прогресса в делах, развития и покорения новых горизонтов. Успеха и самореализации, усовершенствования и удовлетворения от своего труда. Хорошего настроения, дружного и сплоченного коллектива, всегда готового помочь и поддержать. Достатка и больших результатов», — сказал собеседник.

По его словам, торжественное мероприятие по подведению итогов конкурсного отбора для участия в специальном проекте «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ» в следующем году и объявлению его старта состоится 14 января 2022 года в рамках IV Всероссийского форума семейного предпринимательства в Москве.

Отметим, что проект «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ» призван содействовать системному развитию семейного предпринимательства в нашей стране, что подразумевает и формирование мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Инициатива ТПП рассматривается как часть усилий по реализации поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по законодательному установлению понятия «семейное предприятие» и задач по отнесению его к субъектам малого и среднего предпринимательства.

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