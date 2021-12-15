Продуктовая компания из Ингушетии стала победителем проекта ТПП РФ «Сто семейных компаний»
Компания по производству продуктов питания «Умка» из Ингушетии стала победителем проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ», сообщили газете «Ингушетия» в Торгово-промышленной палате региона, членом которой является «Умка».
«На конкурс было подано 210 заявок от семейных компаний — членов системы торгово-промышленных палат из различных регионов страны. От всей души поздравляем компанию «Умка» с заслуженной победой. Желаем прогресса в делах, развития и покорения новых горизонтов. Успеха и самореализации, усовершенствования и удовлетворения от своего труда. Хорошего настроения, дружного и сплоченного коллектива, всегда готового помочь и поддержать. Достатка и больших результатов», — сказал собеседник.
По его словам, торжественное мероприятие по подведению итогов конкурсного отбора для участия в специальном проекте «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ» в следующем году и объявлению его старта состоится 14 января 2022 года в рамках IV Всероссийского форума семейного предпринимательства в Москве.
Отметим, что проект «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ» призван содействовать системному развитию семейного предпринимательства в нашей стране, что подразумевает и формирование мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
Инициатива ТПП рассматривается как часть усилий по реализации поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по законодательному установлению понятия «семейное предприятие» и задач по отнесению его к субъектам малого и среднего предпринимательства.