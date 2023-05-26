Продукты для пришкольных лагерей в Ингушетии будут закупать у местных производителей

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При обеспечении здоровым питанием детей в пришкольных лагерях в этом году власти региона будут отдавать предпочтение экологически чистой продукции от местных производителей, заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Необходимо тщательно проверить соблюдение противопожарных мер, исправность системы оповещения на всех объектах, чётко отработать этот вопрос. Дети должны получать в лагере лучшее питание, будем поддерживать наших фермеров и других сельхозпроизводителей, закупать у местных продукты не только для школьных столовых, но и лагерей», — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

По мнению руководителя региона, овощи, фрукты, которые выращивают местные фермеры, мясо домашних птиц и животных — это все экологически чистая продукция. Минобразования республики следует привлекать добросовестных поставщиков при закупке продуктов.

По данным пресс-службы, в Ингушетии в период летней оздоровительной кампании откроют пришкольные лагеря на базе 29 общеобразовательных учреждений, где отдохнут свыше 9 тыс. детей по 3 тыс. в одну смену. По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова региональное правительство принимает меры по обеспечению безопасного отдыха учащихся.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что открытие пришкольных лагерей планируется 1 июня. Продолжительность пребывания детей в лагере составит 21 день с 8:30 до 14:30. Также будет организовано двухразовое питание.

Кроме того, инклюзивные смены пройдут на базе 4-х пришкольных лагерей дневного пребывания с общим охватом 460 человек, в том числе 360 детей с ОВЗ и 80 детей-инвалидов. Стоимость путевки равняется 6 657 рублей. Общая сумма, предусмотренная на пришкольные лагеря в этом году, — около 20 млн руб.

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