«Задачи по развитию городских территорий, которые мы решали бы годами, сегодня, благодаря нацпроектам, решаются гораздо быстрее. И, что также немаловажно, у жителей есть возможность решать, каким быть их городу, в какой среде жить, отдыхать им и их детям. Надо просто проголосовать за проект благоустройства. Поэтому надо активнее выражать свою позицию, показать свое неравнодушное отношение к своей родине, улице, городу», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Напомним, что 15 апреля стартовало рейтинговое голосование на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru, которое продлится до 30 мая. Каждый житель регионов старше 14 лет, перейдя по ссылке, может выбрать свой муниципалитет и территорию, благоустройство которой на его взгляд необходимо в первоочередном порядке.

Жители Ингушетии из 53-х общественных пространств в 9 муниципалитетах должны выбрать 39 территорий, которые будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2024 год.

По данным на 10 мая в республике проголосовало более 26 тыс. человек или 47% от необходимого количества. Города Малгобек и Сунжа уже превысили установленные федеральным центром плановые показатели. В других муниципальных образованиях разброс составляет от 3,2% (Назрановский район) до 54% (город Назрань).