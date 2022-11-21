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Проект из Ингушетии победил на всероссийском грантовом конкурсе Росмолодёжи

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Проект «VR видеоэнциклопедия Кавказа» из Ингушетии победил на всероссийском грантовом конкурсе Росмолодёжи среди физических лиц 2022 года.

По словам руководителя проекта Берда Кульбужева, «VR видеоэнциклопедия Кавказа» — это творческий процесс популяризации этнокультурных знаний и истории многонациональности Кавказа в наиболее приемлемой для молодого поколения манере подачи информации.

Команда из 6 человек, жителей Ингушетии, посетит 7 регионов СКФО с целью съемки известных достопримечательностей в 360 градусов и перевода снятого материала в режим VR.

Проект направлен на маломобильную, в том числе с ОВЗ, категорию граждан, которая по разным причинам оказалась изолирована от общества. Проект даст возможность этим людям быть приобщенными к культурному наследию и лучшим традициям кавказской культуры.

«В отличие от всех существующих сегодня видеоформатов, где «взрослые» пытаются рассказывать молодому поколению «своим» языком об этнокультурных фактах истории Кавказа, в данном проекте рассказывать и показывать многонациональность страны сверстникам будут их ровесники через призму своих взглядов и интересов. Проект позволит привлечь более пристальное и неформальное внимание к взаимопониманию между представителями разных национальностей, научит не бояться особенностей и отличий, позволит на конкретных примерах убедиться, что общего у молодых россиян разных национальностей больше, чем различий», — цитирует руководителя проекта Берда Кульбужева пресс-служба Коммолодёжи республики.

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