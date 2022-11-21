Проект из Ингушетии победил на всероссийском грантовом конкурсе Росмолодёжи
Проект «VR видеоэнциклопедия Кавказа» из Ингушетии победил на всероссийском грантовом конкурсе Росмолодёжи среди физических лиц 2022 года.
По словам руководителя проекта Берда Кульбужева, «VR видеоэнциклопедия Кавказа» — это творческий процесс популяризации этнокультурных знаний и истории многонациональности Кавказа в наиболее приемлемой для молодого поколения манере подачи информации.
Команда из 6 человек, жителей Ингушетии, посетит 7 регионов СКФО с целью съемки известных достопримечательностей в 360 градусов и перевода снятого материала в режим VR.
Проект направлен на маломобильную, в том числе с ОВЗ, категорию граждан, которая по разным причинам оказалась изолирована от общества. Проект даст возможность этим людям быть приобщенными к культурному наследию и лучшим традициям кавказской культуры.
«В отличие от всех существующих сегодня видеоформатов, где «взрослые» пытаются рассказывать молодому поколению «своим» языком об этнокультурных фактах истории Кавказа, в данном проекте рассказывать и показывать многонациональность страны сверстникам будут их ровесники через призму своих взглядов и интересов. Проект позволит привлечь более пристальное и неформальное внимание к взаимопониманию между представителями разных национальностей, научит не бояться особенностей и отличий, позволит на конкретных примерах убедиться, что общего у молодых россиян разных национальностей больше, чем различий», — цитирует руководителя проекта Берда Кульбужева пресс-служба Коммолодёжи республики.