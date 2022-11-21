Проект МКЖР Ингушетии получил грантовую поддержку от благотворительного фонда Потанина

Как отметил собеседник, это первый случай победы проекта, представленного музейными учреждениями Ингушетии, в подобном конкурсе.

По его словам, «ШКИД» является научно-образовательным проектом, направленным на социокультурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект позволит на базе музея открыть площадку, где дети с ОВЗ смогут развивать и стимулировать свой творческий потенциал, познавательную активность. Создание атмосферы общения и понимания позволит способствовать стиранию границ между физическим недомоганием и стремлением познавать мир во всех его проявлениях.

«Получение гранта благотворительного фонда Владимира Потанина на поддержку данного проекта позволит реализовывать его в течение 2023-2024 годов, но наш музей планирует сделать данный проект постоянным. Со временем надеемся, что у нас получится создать на базе нашего музея отдел по инклюзивной работе», — рассказал собеседник.

Напомним, «Музей без границ» — программа БФ Владимира Потанина по поддержке специалистов и организаций, меняющих представление о роли музея в современном мире и делающих его открытым общественным институтом. Цель программы — создать условия для музеев и НКО, готовых меняться и брать на себя роль независимых центров культуры, знаний и инноваций, благодаря которым открываются новые возможности для развития регионов. В этом году грантовый бюджет конкурса в размере свыше 45 млн рублей будет поделен между 16 проектами по всей России.