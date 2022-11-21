Проект МКЖР Ингушетии получил грантовую поддержку от благотворительного фонда Потанина
Проект «ШКИД» («Школа инклюзивного досуга») Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии стал одним из победителей пятого цикла грантового конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы фонда Потанина «Музей без границ» в номинации «Новые вызовы», сообщила пресс-служба учреждения.
Как отметил собеседник, это первый случай победы проекта, представленного музейными учреждениями Ингушетии, в подобном конкурсе.
По его словам, «ШКИД» является научно-образовательным проектом, направленным на социокультурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект позволит на базе музея открыть площадку, где дети с ОВЗ смогут развивать и стимулировать свой творческий потенциал, познавательную активность. Создание атмосферы общения и понимания позволит способствовать стиранию границ между физическим недомоганием и стремлением познавать мир во всех его проявлениях.
«Получение гранта благотворительного фонда Владимира Потанина на поддержку данного проекта позволит реализовывать его в течение 2023-2024 годов, но наш музей планирует сделать данный проект постоянным. Со временем надеемся, что у нас получится создать на базе нашего музея отдел по инклюзивной работе», — рассказал собеседник.
Напомним, «Музей без границ» — программа БФ Владимира Потанина по поддержке специалистов и организаций, меняющих представление о роли музея в современном мире и делающих его открытым общественным институтом. Цель программы — создать условия для музеев и НКО, готовых меняться и брать на себя роль независимых центров культуры, знаний и инноваций, благодаря которым открываются новые возможности для развития регионов. В этом году грантовый бюджет конкурса в размере свыше 45 млн рублей будет поделен между 16 проектами по всей России.