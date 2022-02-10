Проект молодых ученых ИнгГУ стал одним из лучших на выставке инновационных проектов в Нальчике

Как сообщила пресс-служба ИнгГУ, мероприятие было приурочено ко Дню российской науки, который отметили 8 февраля.

На выставке сотрудники ИнгГУ представили три проекта, которые были оценены экспертной комиссией. Один их них был признан лучшим инновационным проектом выставки и отмечен дипломом второй степени, также были вручены сертификаты участников.

Оргкомитет выставки также направил благодарственное письмо на имя ректора ИнгГУ Фатимы Албаковой.