Выставка

Проект молодых ученых ИнгГУ стал одним из лучших на выставке инновационных проектов в Нальчике

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Старший преподаватель Ингушского государственного университета Батыр Хамхоев и ассистент Зинаида Хамхоева приняли участие в выставке инновационных проектов молодых ученных СКФО, которая прошла в Кабардино-Балкарском государственном университете в Нальчике.

Как сообщила пресс-служба ИнгГУ, мероприятие было приурочено ко Дню российской науки, который отметили 8 февраля.

На выставке сотрудники ИнгГУ представили три проекта, которые были оценены экспертной комиссией. Один их них был признан лучшим инновационным проектом выставки и отмечен дипломом второй степени, также были вручены сертификаты участников.

Оргкомитет выставки также направил благодарственное письмо на имя ректора ИнгГУ Фатимы Албаковой.

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