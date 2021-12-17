Профессиональный медиатор Абу Бакр Мальсагов стал лауреатом премии «Мастер разрешения долговых споров»

Награды вручались на очном заседании комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров и повышения платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности.

«Долги — это неотъемлемая часть современной экономической и общественной ситуации. Соответственно, нас поддерживают в различных инициативах. Такая инициатива, как создание премии «Мастер разрешения долговых споров» реализовалась», — сказал, открывая мероприятие, председатель комитета и руководитель оргкомитета премии Дмитрий Жданухин.

Он подчеркнул, что эта премия — первая в своем роде, ею награждают представителей, как крупных организаций, так и малого бизнеса, которые являются носителями лучших практик в сфере работы с долгами и повышают культуру разрешения долговых конфликтов.

«Я надеюсь, что для многих номинантов наша премия будет трамплином, такой площадкой для того, чтобы более успешно реализовывать и продвигать свои идеи и проекты», — отметил Дмитрий Жданухин.

Один из членов жюри, Олег Кандырин, считает, что географию премии надо расширить — не ограничиваться только столичным регионом. Потому что ряд интереснейших кейсов пришлось отбраковать по «географической причине». Необходимо также, по его мнению, увеличить количество номинаций, а в некоторых сделать «подноминации».

«В следующем году мы постараемся сделать нашу работу еще более интересной, чем она была в этом» — заверил Олег Кандырин.

Мероприятие в МТПП проводилось при поддержке правительства столицы России и Департамента экономической политики и развития города Москвы.

В некоторых номинациях, а всего их было девять, разыгралась серьезная борьба. Профессиональный медиатор Абу Бакр Мальсагов получил премию за успешное проведение медиации в Арбитражном суде Москвы.

Напомним, что медиация — способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.