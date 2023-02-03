Культура

Профессор из Краснодара поделилась в Ингушетии опытом работы по сохранению культуры

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В библиотеке сельского поселения Нестеровское состоялась встреча с заведующей кафедрой Краснодарского государственного института культуры Екатериной Вакуленко, сообщили газете «Ингушетия» в ЦБС Сунженского района.

Профессор, доктор педагогических наук, член творческого Союза художников декоративно-прикладного искусства РФ поделилась с библиотекарями и работниками сельского ДК своим подходом к сохранению традиционной народной культуры на практике в своей деятельности. Также рассказала о методике преподавания по урокам мастерства народных промыслов.

Солисты казачьего хора Нестеровского дома культуры исполнили для гостьи казачьи народные песни.

После Екатерина Гавриловна провела мастер-класс по вышиванию крестиком на различных тканях для руководителей художественно-декоративных кружков.

Беседа о культуре народов России продолжилась за чашкой чая.

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