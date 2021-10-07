Профессорам Ингушского госуниверситета вручили дипломы доктора наук

Докторскую диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук директор инженерно-технического института, профессор кафедры математики и ИВТ Мовлатхан Агиева защитила 26 марта 2021 года. Ее работа называлась «Развитие методов управления экономическими системами на основе сетевых моделей влияния в маркетинге».

В тот же день диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук на тему «Развитие методов управления процессами устойчивого развития иерархических организационных систем» защитил и заведующий кафедрой, профессор математики и ИВТ Мухарбек Мальсагов.

По итогу заседания в Воронежском государственном техническом университете обоим профессорам ИнгГУ была присуждена ученая степень доктора технических наук.